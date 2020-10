Kia Sorento, quarta generazione in rampa di lancio. E sarà solo ibrida – FOTO (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oltre che un modello nuovo di zecca, per Kia la nuova Sorento rappresenta una sorta di manifesto tecnologico: dal 2002, anno della sua introduzione, ne sono state realizzate oltre tre milioni di unità. E la nuova generazione sarà la prima a essere proposta sul mercato esclusivamente con motorizzazioni hybrid e plug-in hybrid. Peraltro Sorento è il primo veicolo basato sulla nuova piattaforma globale per vetture di media/grandi dimensioni di Kia e assicura fino a sette posti e una generosa spaziosità interna. “L’evoluzione del Sorento negli ultimi 18 anni fa eco a quella del marchio Kia nel suo insieme. Ciò che è stato inizialmente lanciato nel 2002 come funzionale veicolo fuoristrada, oggi, con la quarta generazione, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oltre che un modello nuovo di zecca, per Kia la nuovarappresenta una sorta di manifesto tecnologico: dal 2002, anno della sua introduzione, ne sono state realizzate oltre tre milioni di unità. E la nuovasarà la prima a essere proposta sul mercato esclusivamente con motorizzazioni hybrid e plug-in hybrid. Peraltroè il primo veicolo basato sulla nuova piattaforma globale per vetture di media/grandi dimensioni di Kia e assicura fino a sette posti e una generosa spaziosità interna. “L’evoluzione delnegli ultimi 18 anni fa eco a quella del marchio Kia nel suo insieme. Ciò che è stato inizialmente lanciato nel 2002 come funzionale veicolo fuoristrada, oggi, con la, è ...

