Kean trascina il Psg | il Borussia Dortmund stende lo Zenit Goleada di Chelsea e Manchester United

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - Il Psg vince 2-0 sul campo del Basaksehir nel secondo turno della fase a gironi di Champions League . La formazione parigina, con Florenzi in campo dall'inizio, trova il successo in Turchia ...

sportli26181512 : Kean trascina il Psg con una doppietta. Jorginho sbaglia un rigore ma il Chelsea vince: L'attaccante ex Juve decisi… - infoitsport : Ligue 1, Kean trascina il Paris Saint-Germain: doppietta dell'azzurro e 4-0 al Dijon -

Ultime Notizie dalla rete : Kean trascina

Moise Kean non si ferma più e trascina nuovamente il Psg alla vittoria contro il Basaksheir nel gruppo H dopo la doppietta rifilata al Digione in campionato. Vincono anche le due "inglesi", Chelsea e ...Dopo la doppietta in campionato, Moise Kean si conferma anche in Champions League. Altri due goal decisivi per il PSG da parte del giovane attaccante azzurro, riuscito a superare il Basaksehir a ...