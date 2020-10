Juventus | Sconcerti | “Dybala infastidito Soffre la presenza di Kulusevski”

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)– Paulo Dybala sta tornando al massimo della sua forma. Dopo lo spezzone di gara in Champions ed il ritorno da titolare in campionato contro il Verona, il numero 10 è pronto a guidare la suacontro il Barcellona, in assenza di Cristiano Ronaldo. Di Dybala ha parlato il giornalista Mario, svelando una possibile ipotesi sulla difficile convivenza di due fenomeni come appunto la Joya e Kulusveski. Ovviamente solo ipotesi che però creano un certo scalpore., le parole di MarioMarioha parlato a Calciomercato.com, analizzando la situazione di Paulo Dybala: “L’impressione sulla Juve è che Dybala soffra lae il talento di Kulusevski. Quando si puntano i ...