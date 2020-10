Juventus | Pirlo | «Barcellona più avanti rispetto a noi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Andreaha analizzatoAndrea, allenatore della, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta in Champions League contro il. PRESTAZIONE – «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Sono piùnel percorso, noi abbiamo giocatori che erano alla loro seconda partita in Champions. È sempre il momento dei risultati. Spero di avere al più presto altri calciatori, perché al momento ho gli uomini contati. Dovevamo posizionarci meglio in campo». CHIESA – «Abbiamo provato a tenere Chiesa sempre largo, poi le situazioni in campo le decido i calciatori». CENTROCAMPO – «A centrocampo ora abbiamo calciatori giovani, quindi ci ...