Juventus, Nedved: «Difficoltà prevedibili quelle che stiamo attraversando» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pavel Nedved ha parlato prima di Juventus-Barcellona Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della partita di Champions League contro il Barcellona. DIFFICOLTA – «Abbiamo cambiato tanto la rosa e l’allenatore, queste erano difficoltà facilmente prevedibili. Siamo partiti anche senza pre-campionato». CRISTIANO RONALDO – «In questo momento, dove stiamo aspettando una partita come questa, non mi sembra giusto parlare di quanto ha scritto oggi. Sentendolo, vorrebbe spaccare il mondo e non vorrebbe saltare questo match. So cosa sa attraversando». RUOLO – «Io sono stato sempre molto vicino alla squadra. Mi sento responsabile del settore sportivo. E mi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pavelha parlato prima di-Barcellona Pavel, vicepresidente della, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della partita di Champions League contro il Barcellona. DIFFICOLTA – «Abbiamo cambiato tanto la rosa e l’allenatore, queste erano difficoltà facilmente. Siamo partiti anche senza pre-campionato». CRISTIANO RONALDO – «In questo momento, doveaspettando una partita come questa, non mi sembra giusto parlare di quanto ha scritto oggi. Sentendolo, vorrebbe spaccare il mondo e non vorrebbe saltare questo match. So cosa sa». RUOLO – «Io sono stato sempre molto vicino alla squadra. Mi sento responsabile del settore sportivo. E mi ...

sportface2016 : #JuveBarca, le parole di #Nedved nel pre partita - Spacefoxx1 : @goal Playing for Juventus there are many! Del Piero Platini Nedved Buffon Carlos Tevez Roberto Baggio Dino Zoff C… - GiAdUzZoLa90 : RT @marcokaf: Nel 4-4-2 di stasera, Kulusevski e Chiesa alla Camoranesi - Nedved #UCL - marcokaf : Nel 4-4-2 di stasera, Kulusevski e Chiesa alla Camoranesi - Nedved #UCL - VipsSelfie : Jinx world Enrico Ciandri selfie with Pavel Nedved departure Juventus for Cardiff final Champions League 2017!.(ilr… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Nedved Juventus, Nedved: «Difficoltà prevedibili quelle che stiamo attraversando» Calcio News 24 Juventus-Barcellona, Nedved: “Cristiano Ronaldo? Comprendo le sue difficoltà”

Le dichiarazioni di Pavel Nedved nel pre partita di Juventus-Barcellona: "Cristiano Ronaldo? Comprendo le sue difficoltà" ...

Juve, Nedved: 'Ronaldo vorrebbe spaccare il mondo. I tanti giovani in campo? Troveremo delle difficoltà...'

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Barcellona: "Delle difficoltà erano prevedibili perché abbiamo cambiato tanto: nuovo allenatore, nuova rosa.

Le dichiarazioni di Pavel Nedved nel pre partita di Juventus-Barcellona: "Cristiano Ronaldo? Comprendo le sue difficoltà" ...Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Barcellona: "Delle difficoltà erano prevedibili perché abbiamo cambiato tanto: nuovo allenatore, nuova rosa.