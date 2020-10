Juventus, Marchisio: «Morata è cresciuto. Sogno il trio con Dybala e CR7» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Claudio Marchisio parla della Juventus e dell’impatto di Alvaro Morata: ecco le parole dell’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio, intervistato da AS, ha parlato della Juventus. Le sue parole su Morata, tornato in bianconero. Morata – «E’ tornato con maggiore consapevolezza della sua forza, è cresciuto tanto. La Juve l’ha scelto come punta titolare e avrà biSogno dei suoi gol che già sono arrivati. Un tridente CR7-Morata-Dybala? È quello che Sogno, anche se Pirlo deve trovare un equilibrio di squadra. Ora bisogna trovare un’identità». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Claudioparla dellae dell’impatto di Alvaro: ecco le parole dell’ex centrocampista bianconero Claudio, intervistato da AS, ha parlato della. Le sue parole su, tornato in bianconero.– «E’ tornato con maggiore consapevolezza della sua forza, ètanto. La Juve l’ha scelto come punta titolare e avrà bidei suoi gol che già sono arrivati. Un tridente CR7-? È quello che, anche se Pirlo deve trovare un equilibrio di squadra. Ora bisogna trovare un’identità». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU ...

