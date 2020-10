Juventus ko con il Barcellona per 2-0, tre gol annullati a Morata (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Juventus esce sconfitta allo Stadium dal Barcellona, nonostante una buona partita e tre gol annullati a Morata per fuorigioco. Il ko per 2-0, il primo in Champions League, è deciso dalle... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 ottobre 2020) Laesce sconfitta allo Stadium dal, nonostante una buona partita e tre golper fuorigioco. Il ko per 2-0, il primo in Champions League, è deciso dalle...

