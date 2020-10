Juventus, il nuovo acquisto Arthur ancora incompreso (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Arthur Melo è arrivato alla Juventus durante l’ultima sessione di calciomercato. L’affare con il Barcellona, sua ex squadra, è stato ufficializzato ben prima dell’apertura del mercato. La trattativa ha portato ad uno scambio di cartellini con Miralem Pjanic. Al Barça sono andati 72 milioni di euro più eventuali 10 di bonus, ai bianconeri invece sono arrivati 60 milioni di euro più un eventuale bonus da 5 milioni. Arthur ha debuttato nel secondo tempo della gara contro la Roma alla seconda di campionato, mentre la prima volta da titolare è stata nella trasferta di Crotone. Secondo alcuni, il fin qui scarso impiego del centrocampista brasiliano è da deputare all’adattamento difficile alla nuova realtà e ad un’incomprensione generale sulle sue ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Melo è arrivato alladurante l’ultima sessione di calciomercato. L’affare con il Barcellona, sua ex squadra, è stato ufficializzato ben prima dell’apertura del mercato. La trattativa ha portato ad uno scambio di cartellini con Miralem Pjanic. Al Barça sono andati 72 milioni di euro più eventuali 10 di bonus, ai bianconeri invece sono arrivati 60 milioni di euro più un eventuale bonus da 5 milioni.ha debuttato nel secondo tempo della gara contro la Roma alla seconda di campionato, mentre la prima volta da titolare è stata nella trasferta di Crotone. Secondo alcuni, il fin qui scarso impiego del centrocampista brasiliano è da deputare all’adattamento difficile alla nuova realtà e ad un’incomprensione generale sulle sue ...

