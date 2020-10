Juventus, i convocati per il Barcellona: out Cristiano Ronaldo, c’è Bonucci (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Juventus, attraverso i propri canali ufficiali, ha diramato la lista dei convocati che saranno a disposizione di Andrea Pirlo per la partita di stasera contro il Barcellona. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, risultato ancora positivo al coronavirus, mentre Bonucci sì. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta, De Winter, Riccio.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.Attaccanti: Morata, Dybala. L'articolo Juventus, i convocati per il Barcellona: out Cristiano Ronaldo, c’è Bonucci ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La, attraverso i propri canali ufficiali, ha diramato la lista deiche saranno a disposizione di Andrea Pirlo per la partita di stasera contro il. Non ci sarà, risultato ancora positivo al coronavirus, mentresì. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Danilo, Cuadrado,, Demiral, Frabotta, De Winter, Riccio.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.Attaccanti: Morata, Dybala. L'articolo, iper il: out, c’èilNapolista.

