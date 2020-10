Juventus, dieci gol annullati a Morata per fuorigioco nel 2020 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sfortuna nera per Alvaro Morata. Nel 2020 all’attaccante della Juventus sono stati annullati ben dieci gol per via di una sua posizione di fuorigioco, e spesso si è trattato di offside millimetrici. Con la maglia bianconera, dal suo ritorno, in pochi giorni quattro reti annullate: una col Crotone, un’altra con il Verona (entrambe col Var, davvero millimetrici) e le due contro il Barcellona, un po’ più nitide. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sfortuna nera per Alvaro. Nelall’attaccante dellasono statibengol per via di una sua posizione di, e spesso si è trattato di offside millimetrici. Con la maglia bianconera, dal suo ritorno, in pochi giorni quattro reti annullate: una col Crotone, un’altra con il Verona (entrambe col Var, davvero millimetrici) e le due contro il Barcellona, un po’ più nitide.

sportface2016 : #Juventus, dieci gol annullati a #Morata per fuorigioco nel 2020 - Maxi_Gooner : Dieci minuti sul cronometro e sia Juventus che Barcellona hanno fatto il funerale alla tattica e all' organizzazion… - alfonso25592 : @CorSport Chiunque gioca in Europa ha giocato la quarta partita in dieci giorni, stesso discorso quindi per Atalant… - twilight_townn : RT @EffeScudata: 'Dieci persone sono state fermate, cinque sono ultras della Juventus e del Torino; la loro posizione è ora al vaglio della… - poli_flo : RT @EffeScudata: 'Dieci persone sono state fermate, cinque sono ultras della Juventus e del Torino; la loro posizione è ora al vaglio della… -