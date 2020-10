Juventus: Cristiano Ronaldo e il Covid-19, un commento da irresponsabili (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Raramente abbiamo assistito ad errori memorabili di Cristiano Ronaldo sul rettangolo verde. Una palla spedita alta da pochi metri dalla porta, un tiro scagliato completamente fuori bersaglio o un controllo palla mancato clamorosamente. Quest’oggi al contrario, siamo stati testimoni di un errore imperdonabile del portoghese sui suoi canali social. Il Covid-19 è cosa purtroppo vera ed ha messo in condizioni gravissime l’Italia così come il resto del Mondo. Definire il tampone una fesseria, è senza ombra di dubbio la fesseria maggiore. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: cessione Ronaldo, si alza il prezzo LEGGI ANCHE: Juventus-Barcellona, parla Marchisio: "Dissi di no al Real Madrid" Cristiano Ronaldo, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Raramente abbiamo assistito ad errori memorabili disul rettangolo verde. Una palla spedita alta da pochi metri dalla porta, un tiro scagliato completamente fuori bersaglio o un controllo palla mancato clamorosamente. Quest’oggi al contrario, siamo stati testimoni di un errore imperdonabile del portoghese sui suoi canali social. Il-19 è cosa purtroppo vera ed ha messo in condizioni gravissime l’Italia così come il resto del Mondo. Definire il tampone una fesseria, è senza ombra di dubbio la fesseria maggiore. LEGGI ANCHE: Calciomercato: cessione, si alza il prezzo LEGGI ANCHE:-Barcellona, parla Marchisio: "Dissi di no al Real Madrid", ...

Gazzetta_it : #CristianoRonaldo ancora positivo al #Covid: salta il Barcellona - DiMarzio : #Juventus | #CristianoRonaldo ancora positivo al coronavirus: la situazione - DailyPostNGR : Juventus vs Barcelona: Messi sends message to Cristiano Ronaldo - Tauro_AS : Il commento di Cristiano #Ronaldo sui tamponi mette a serio rischio l'innata simpatia che hanno gli appassionati di calcio per la Juventus. - matteobrdn : @Cristiano @_Roobinho non preoccuparti, la Juventus si fotterà la barca ???? -