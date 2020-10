Juventus, Cristiano Ronaldo ancora positivo al Covid sbotta: “Il tampone è una ca…a!” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo con un post su Instagram sicuramente poco felice farà nuovamente arrabbiare il ministro dello Sport Spadafora con il quale ha già avuto un durissimo battibecco. L'attaccante della Juventus ancora positivo, ha postato una foto sui social in vista della partita tra Juve e Barça, sfogandosi in un commento sull'ennesimo test per il Covid-19. "Pcr is bullshit!","il tampone è una ca....a!", ha scritto in un commento allo stesso post il portoghese. Risultato positivo al Covid-19 lo scorso 13 ottobre, prima di una partita di Nations League con il Portogallo, Ronaldo è tornato a Torino per trascorrere l'isolamento. Il doppio test effettuato il 27, però, aveva ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020)con un post su Instagram sicuramente poco felice farà nuovamente arrabbiare il ministro dello Sport Spadafora con il quale ha già avuto un durissimo battibecco. L'attaccante della, ha postato una foto sui social in vista della partita tra Juve e Barça, sfogandosi in un commento sull'ennesimo test per il-19. "Pcr is bullshit!","ilè una ca....a!", ha scritto in un commento allo stesso post il portoghese. Risultatoal-19 lo scorso 13 ottobre, prima di una partita di Nations League con il Portogallo,è tornato a Torino per trascorrere l'isolamento. Il doppio test effettuato il 27, però, aveva ...

