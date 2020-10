Juventus | Burioni risponde a Ronaldo | “Benvenuto al nuovo virologo…”

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le affermazioni di Cristianosul tampone che viene eseguito per determinare la positività al Covid-19, hanno fatto in poche ore il giro del web e tanti sono coloro che già hanno espresso la loro sul commento del portoghese.ha definito il tampone come un’autentica fesseria, contestandone difatti la sua veridicità. A replicare, fra gli altri, il noto virologo Roberto, che spesso si è scagliato contro chi si è improvvisato conoscitore del virus. LEGGI ANCHE: Calciomercato: cessione, si alza il prezzo LEGGI ANCHE:-Barcellona, parla Marchisio: "Dissi di no al Real Madrid" Cristiano, attaccante della, ...