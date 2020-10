Juventus-Barcellona | tre gol annullati a Morata per fuorigioco | le reazioni social FOTO

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Incredibile sfortuna nera per Alvaro, al quale nel corso disono statiben tre gol per. E se nei primi due casi il guardalinee se ne era avveduto in campo, strozzando immediatamente l’urlo in gola allo spagnolo, il terzo gol è una beffa atroce visto che viene prima convalidato e poi annullato col Var. E ifanno ironia, ecco ledelle migliorisu Twitter. Ma andiamo a vedere l'ingresso di Alvaroin VAR room a fine partita#JuveBarca pic.twitter.com/rRSwTomC5q — delinquentweet (@delinquentweet) October 28, 2020 L’espressione di #dopo che gli hanno annullato il terzo gol perin meno di ...

juventusfc : Prendetevi qualche minuto ?? Andate su @JuventusTv ???? Soddisfate tutte le vostre curiosità! ??… - juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official ! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Pronti a una grandissima sfida ?? @Pirlo_official e @2DaniLuiz hanno presentato così #JuveBarça ??… - daniele_geek : RT @GoalItalia: #JuveBarca sfortunatissimo per #Morata: 3 goal annullati, tutti per fuorigioco ? ?? - WinnerTheBest79 : RT @Eurosport_IT: 3 gol annullati a #Morata!!! ?? Decisione giusta o sbagliata, lo analizziamo qui ???? #JuveBarca #UCL #ChampionsLeague ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Barcellona

Ma andiamo a vedere l'ingresso di Alvaro Morata in VAR room a fine partita #JuveBarca pic.twitter.com/rRSwTomC5q L’espressione di #Morata dopo che gli hanno annullato il terzo gol per fuorigioco in me ...Juventus-Barcellona non avrà il confronto tanto atteso il giorno del sorteggio tra Cristiano Ronaldo e Messi. Fermato dal Covid CR7 sarà costretto a guardare dalla tv la sfida di Torino e rimandare il ...