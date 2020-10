Juventus-Barcellona | Pirlo sfida Koeman tra le assenze

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sarà undettata dallee dal caos quella che andrà in scena questa sera all’Allianz Stadium di Torino.sono entrambe in calo e il match, che solo il nome promette spettacolo e gol, rischia di diventare un macigno duro da digerire per entrambe le compagini. I bianconeri sono reduci da 2 pareggi con Verona e Crotone (3 se si considera anche quello con la Roma) e la squadra fa fatica a splendere. L’assenza di Ronaldo deve aver pesato più del dovuto nonostante Alvaro Morata abbia messo in atto ottime prestazioni e gol. Sono 9 le reti messi a segno e 4 quelle subite in 5 match giocati tra campionato e Champions dagli uomini di. Fatti 5 in meno di quelli del Barça, che però ha giocato un match in più, mentre i gol ...