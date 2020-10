Juventus-Barcellona | formazioni ufficiali | sorpresa Pedri | Pirlo con Dybala e Morata

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’attesa è terminata, tra poco meno di un’ora sarà. Le due favorite del Gruppo G della Champions League 2020/21 si affrontano nella prima delle due gare previste dal calendario del girone, sul prato del deserto Allianz Stadium di Torino. Lesono state rese note tramite i canalidei due club e non mancano conferme e sorprese. Ladipunta sul tandem offensivo formato da, che riaffronta i blaugrana da avversario dopo l’esperienza all’Atletico Madrid in Liga. Nel, spazio ai giovani: dentroin attacco. Ci sarà, come previsto, ...