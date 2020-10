Juventus-Barcellona diretta tv e streaming | dove vedere il match oggi

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)si gioca questa sera mercoledì 28 ottobre 2020 a Torino per la seconda gara del Girone di Champions League. Bianconeri in casa, blaugrana ospiti agguerriti con Lionel Messi pronto a conquistare il palcoscenico anche senza la persona sfida con Cristiano Ronaldo, ancora fermo per la positività al coronavirus., le probabili formazionicaption id="attachment 1043281" align="alignnone" width="852"(getty images)/captionFormazioni praticamente decise per entrambe le squadra con lache ha ancora un dubbio relativo all'impiego di Bonucci, non al top dopo il risentimento muscolare avuto in campionato. Pirlo dovrebbe schierare Szczesny in porta; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta in difesa; ...