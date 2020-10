Juventus-Barcellona | Cristiano Ronaldo carica i compagni – VIDEO

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)non sarà della sfida questa sera in Champions League contro il: il portoghesenon prenderà parte aa causa della positività al Coronavirus. Il fenomeno portoghese, tuttavia, non ha voluto far mancare il proprio sostegno aidi squadra. LEGGI L’ARTICOLO SUNEWS24 Forza Ragazzi!Tutti insieme! 💪🏽👏🏽Fino Alla Fine!👊🏽 pic.twitter.com/N3ETAJexTP —(@) October 28, 2020 Leggi su Calcionews24.com

dotato di un mancino straordinario, duttile al punto che fare l'esterno offensivo, la seconda punta, il falso nueve non è un problema per il '99 della scuola targata Jorge Mendes. Giovane e fresco - ...Seconda giornata di Champions League per la Lazio che affronta il Bruges in trasferta, match che si gioca alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 28 ottobre 2020, alla stessa ora di Juventus-Barcellona ...