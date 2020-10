Juventus-Barcellona Champions League | 28 ottobre ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | Kulusevski e Chiesa con Dybala e Morata

juventusfc : Prendetevi qualche minuto ?? Andate su @JuventusTv ???? Soddisfate tutte le vostre curiosità! ??… - juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official ! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Pronti a una grandissima sfida ?? @Pirlo_official e @2DaniLuiz hanno presentato così #JuveBarça ??… - JgzZebrato : Juventus vs Barcellona, formazione ??????????????#juventusbarcellona#juventu#barcellona#championsleague2021#championsleagu… - macmax22 : RT @JuventusTV: ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme il pre-gara di #JuveBarça! Con noi due grandissimi ospiti: Moreno Torricelli e Mister Marc… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Barcellona

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Barcellona, Pirlo lancia in campo ben cinque calciatori d'attacco. Barcellona con Griezmann in avanti, alle sue spalle Dembelè, Messi e Pedri.Juventus-Barcellona non avrà il confronto tanto atteso il giorno del sorteggio tra Cristiano Ronaldo e Messi. Fermato dal Covid CR7 sarà costretto a guardare dalla tv la sfida di Torino e rimandare il ...