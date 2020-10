Juventus-Barcellona | Capello | “Bianconeri fortunati | potevano subire otto gol”

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “La cosa che più mi ha fatto arrabbiare è stato il voler concentrare il gioco esclusivamente su Dybala. Chiesa era libero più volte ma non è stato mai servito. Possiamo dire che lasia stata fortunata auna sconfitta solamente per 2-0. Meritavano una sconfitta più ampia“. Lo ha dichiarato Fabionella veste di opinionista negli studi di Sky Sport dopo il 2-0 subito dallacontro il. L’ex tecnico bianconero è deluso della prestazione di Morata e compagni al punto da lasciarsi andare con una esclamazione che lascia poco spazio all’interpretazione: “Ilpoteva faregol”.

La Juventus cade 2-0 in casa contro il Barcellona nella gara valida per la seconda giornata di Champions League.La Juventus continua a non convincere, per la squadra di Andrea Pirlo è arrivata una sonora sconfitta in Champions League contro il Barcellona per 2-0. Immancabile l'ironico e allo stesso tempo ...