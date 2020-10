Juventus-Barcellona | Bonucci stringe i denti | provino decisivo

Leggi su calcionews24

Leonardotenta il recupero per il match di questa sera in Champions League traAndrea Pirlo tenterà fino all'ultimo di recuperare Leonardoper il match di questa sera in Champions League tra. Il difensore non è al meglio della condizione per un acciacco muscolare alla coscia e sosterrà un nuovonella rifinitura di questa mattina come scrive il Corriere della Sera. Il capitano potrebbere ie andare in campo per cercare di arginare lo spauracchio rappresentato da Messi. Se non dovesse farcela, difesa a quattro per Pirlo con in campo sulla sinistra il giovane Frabotta.