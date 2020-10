Juventus attenta: il Barcellona pensa a Paratici per rifondare (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Fabio Paratici, nonostante le conferme sul futuro pervenute dall’Assemblea della scorsa settimana, potrebbe lasciare la Juventus. Secondo quanto riportato dal giornalista Rai, Paolo Paganini, il responsabile CEO sarebbe finito realmente nel mirino del Barcellona. Contro i catalani si giocherà anche la sfida valida per la Champions League in programma questa sera alle 21.00. Juventus: ancora ombre sul futuro di Paratici Paganini tramite il suo profilo Twitter ha confermato che il dirigente potrebbe essere ingaggiato dalla squadra azulgrana dopo le dimissioni di Bartomeu. Leggi anche:Juventus Barcellona, Bonucci titolare? Ecco la rivelazione di “Sky Sport” “Si è dimesso Bartomeu si andrà a nuove elezioni al ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Fabio, nonostante le conferme sul futuro pervenute dall’Assemblea della scorsa settimana, potrebbe lasciare la. Secondo quanto riportato dal giornalista Rai, Paolo Paganini, il responsabile CEO sarebbe finito realmente nel mirino del. Contro i catalani si giocherà anche la sfida valida per la Champions League in programma questa sera alle 21.00.: ancora ombre sul futuro diPaganini tramite il suo profilo Twitter ha confermato che il dirigente potrebbe essere ingaggiato dalla squadra azulgrana dopo le dimissioni di Bartomeu. Leggi anche:, Bonucci titolare? Ecco la rivelazione di “Sky Sport” “Si è dimesso Bartomeu si andrà a nuove elezioni al ...

