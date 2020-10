Justine Mattera, un altro meraviglioso ‘tutto fuori’. Sole sulle ‘dotazioni’, per lei è sempre estate (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In pochi colgono la libertà manifestata da Justine Mattera sul web. Una buona parte di utenti la giudica il suo modo di mostrarsi come una ricerca di audience, c’è chi addirittura le domanda come fa non vergognarsi. Questo perché la vamp bionda, icona indiscussa della televisione anni Novanta, pubblica spesso foto alquanto ardite. Magari in costume o anche in lingerie. Tuttavia quegli scatti, a suo dire, sono di natura artistica. Sono un elogio alla femminilità, che non deve per forza spegnersi com’è di comune pensiero. Il pubblico inconsciamente la giudica solo perché, solitamente, una donna alle soglie dei cinquant’anni non ‘dovrebbe’ mostrarsi provocante o con troppa pelle al vento. Justine Mattera invece è la prova lampante che una ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In pochi colgono la libertà manifestata dasul web. Una buona parte di utenti la giudica il suo modo di mostrarsi come una ricerca di audience, c’è chi addirittura le domanda come fa non vergognarsi. Questo perché la vamp bionda, icona indiscussa della televisione anni Novanta, pubblica spesso foto alquanto ardite. Magari in costume o anche in lingerie. Tuttavia quegli scatti, a suo dire, sono di natura artistica. Sono un elogio alla femminilità, che non deve per forza spegnersi com’è di comune pensiero. Il pubblico inconsciamente la giudica solo perché, solitamente, una donna alle soglie dei cinquant’anni non ‘dovrebbe’ mostrarsi provocante o con troppa pelle al vento.invece è la prova lampante che una ...

go__tai : @justine_mattera che gran pezzo che sei! che cosa stai preparando di bello? - justine_mattera : Foto appena pubblicata @ Rai Milano - Centro produzioni televisive Via Mecenate - GossipItalia3 : Justine Mattera Instagram, risveglio accattivante e fascino alle stelle: «Sempre stupenda!» #gossipitalianews - Mattiabuonocore : @MrFurgi Justine Mattera, Susanna Messaggio, Yvone Sció e non so - _DAGOSPIA_ : DANDOLATE PER 'OGGI' – GIULIA DE LELLIS IN AMORE CON IL RAMPOLLO CARLO BERETTA – JUSTINE MATTERA...… -

Ultime Notizie dalla rete : Justine Mattera Justine Mattera, un altro meraviglioso ‘tutto fuori’. Sole sulle ‘dotazioni’, per lei è sempre estate TuttiVip Justine Mattera ritorna in tv, abito rosso e corpo mozzafiato – VIDEO

Un ritorno di fuoco con tanto di abito rosso e un corpo a dir poco mozzafiato: è quello di Justine Mattera in diretta Tv ...

Elisa D'Ospina e Justine Mattera - Ama te stessa 26/10/2020

Con lei oggi Sara e la bellissima Justine Mattera! RaiPlay Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Un ritorno di fuoco con tanto di abito rosso e un corpo a dir poco mozzafiato: è quello di Justine Mattera in diretta Tv ...Con lei oggi Sara e la bellissima Justine Mattera! RaiPlay Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...