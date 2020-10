Jomi nuovamente ferma al palo | rinviato anche il match contro le Guerriere Malo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –Salerno costretta a mordereil freno. La Federazione Italiana Giuoco Handball ha disposto il rinvio delvalevole per la settima giornata d’andata della serie A Beretta in programma sabato (31 ottobre) alle ore 16:30 alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo tra laSalerno e le. La scorsa settimana capitan Napoletano e compagne avevano saltato la trasferta ad Erice, per accertata positività al Covid 19 di una atleta della formazione siciliana, infatti, la FIGH dispose il rinvio della gara a data da destinarsi. Non ebbe, dunque, luogo ilin programma al Pala Cardella tra le padrone di casa dell’AC Life Style Erice e laSalerno. Sempre ...