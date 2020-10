Jannik Sinner: «Il mio talento è il rispetto per il lavoro, mi spinge a dare sempre il massimo» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Su La Stampa, un’intervista al giovane tennista Jannik Sinner che a 19 anni sfida senza paura i grandi del tennis, tra cui Nadal. «Sono sempre lo stesso. E non ho paura di giocare contro nessuno. Se una cosa in campo mi dà fastidio, lo dicevo prima e lo dico adesso. Ma è vero che oggi mi trattano in maniera diversa». Dichiara di non lasciarsi intimorire dal calibro dell’avversario. «Non mi faccio problemi: che dall’altra parte della rete ci sia numero uno del mondo o un ragazzino senza ranking, l’impegno e il rispetto non cambiano. Certo, con Nadal, Federer, Djokovic e Thiem non solo ti alleni, ma impari sempre tanto». Sulla sfida con Nadal: «Quella contro Rafa sulla terra battuta è stata una grande sfida, ho giocato bene nel ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Su La Stampa, un’intervista al giovane tennistache a 19 anni sfida senza paura i grandi del tennis, tra cui Nadal. «Sonolo stesso. E non ho paura di giocare contro nessuno. Se una cosa in campo mi dà fastidio, lo dicevo prima e lo dico adesso. Ma è vero che oggi mi trattano in maniera diversa». Dichiara di non lasciarsi intimorire dal calibro dell’avversario. «Non mi faccio problemi: che dall’altra parte della rete ci sia numero uno del mondo o un ragazzino senza ranking, l’impegno e ilnon cambiano. Certo, con Nadal, Federer, Djokovic e Thiem non solo ti alleni, ma imparitanto». Sulla sfida con Nadal: «Quella contro Rafa sulla terra battuta è stata una grande sfida, ho giocato bene nel ...

