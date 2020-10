Jamil: «Non scendo a compromessi» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il rap è tornato. Jamil ne è convinto, specie in un momento in cui la trap spopola tra i giovanissimi proponendo un nuovo modello, omologante e omologato, cui ispirarsi. «La musica è vista come un’ostentazione. Sembra che tutti siano ricchi e abbiano le collane e la macchine» racconta Jamil al telefono dalla sua casa di Verona, spiegando che è necessario che il rap, quello più puro, torni nella vita delle nuove generazioni in maniera più massiva. Rap is back, il suo nuovo album, risponde a questa missione portandolo ad aprirsi come mai aveva fatto finora, costringendolo ad affrontare le luci e le ombre di un passato che lo ha trasformato in uno degli artisti di maggior successo da tenere d’occhio della musica italiana. https://www.youtube.com/watch?v=NQFQXYRxVHg Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il rap è tornato. Jamil ne è convinto, specie in un momento in cui la trap spopola tra i giovanissimi proponendo un nuovo modello, omologante e omologato, cui ispirarsi. «La musica è vista come un’ostentazione. Sembra che tutti siano ricchi e abbiano le collane e la macchine» racconta Jamil al telefono dalla sua casa di Verona, spiegando che è necessario che il rap, quello più puro, torni nella vita delle nuove generazioni in maniera più massiva. Rap is back, il suo nuovo album, risponde a questa missione portandolo ad aprirsi come mai aveva fatto finora, costringendolo ad affrontare le luci e le ombre di un passato che lo ha trasformato in uno degli artisti di maggior successo da tenere d’occhio della musica italiana. https://www.youtube.com/watch?v=NQFQXYRxVHg

N4TSUME7I : JAMIL LO CONSIDERO COME YN SEGNO DEL DESTINO dato che stavo ponderando di prendere il cosplay per l'11.11 dbdjsksk… - P0IVS0N : @Pat1inho jamil e vacca ahahhahahah non valgono nemmeno mezza scena rap spiace -

Ultime Notizie dalla rete : Jamil Non Jamil, tra “Rap is Back” e la scena italiana: “È il mio disco migliore, in Italia solo trap” Music Fanpage Jamil: «Non scendo a compromessi»

Jamil ne è convinto, specie in un momento in cui la trap spopola ... una cosa che molti artisti avrebbero paura di dire per timore di perdere il pubblico». In My Life, infatti, canta: «Non sarà la ...

Guardate Billie Eilish, imparate a fare i concerti in livestreaming

ma anche iniziative non profit, tra cui quella della madre. Lizzo, Finneas, Alicia Keys, Jameela Jamil e Steve Carrell hanno invitato a votare e informarsi tramite votesaveamerica.com, i fan hanno ...

Jamil ne è convinto, specie in un momento in cui la trap spopola ... una cosa che molti artisti avrebbero paura di dire per timore di perdere il pubblico». In My Life, infatti, canta: «Non sarà la ...ma anche iniziative non profit, tra cui quella della madre. Lizzo, Finneas, Alicia Keys, Jameela Jamil e Steve Carrell hanno invitato a votare e informarsi tramite votesaveamerica.com, i fan hanno ...