Jamie Lynn Spears: il nuovo video musicale della sorella di Britney è puro cringe (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Jamie Lynn Spears ha inciso una nuova versione di Follow Me e l’ha fatto per annunciare una reunion (e anche il reboot) di Zoey 101. Il pezzo è caruccio anche con un sound più attuale, ma il vero orrore è arrivato oggi con il video musicale. Nella clip c’è un bel minestrone di vecchi attori della serie, ma anche youtuber, make up guru e tiktoker come: Dixie D’Amelio, Noah Beck, JoJo Siwa, Loren Gray e Gigi Gorgeous e Sofia Reyes. La sorella di Britney nella clip si atteggia a grande djiva (tesoro mica sei al Priscilla di Torre del Lago con Natasha Simonini!), mentre sullo sfondo tutti si comportano come se il tempo per loro fosse rimasto fermo al 2005. A parte il fatto che vedere dei 30enni che giocano e ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 ottobre 2020)ha inciso una nuova versione di Follow Me e l’ha fatto per annunciare una reunion (e anche il reboot) di Zoey 101. Il pezzo è caruccio anche con un sound più attuale, ma il vero orrore è arrivato oggi con il. Nella clip c’è un bel minestrone di vecchi attoriserie, ma anche youtuber, make up guru e tiktoker come: Dixie D’Amelio, Noah Beck, JoJo Siwa, Loren Gray e Gigi Gorgeous e Sofia Reyes. Ladinella clip si atteggia a grande djiva (tesoro mica sei al Priscilla di Torre del Lago con Natasha Simonini!), mentre sullo sfondo tutti si comportano come se il tempo per loro fosse rimasto fermo al 2005. A parte il fatto che vedere dei 30enni che giocano e ...

