J-POP Manga presenta un nuovo shonen sovrannaturale

"Le carcasse sono marcite. Quegli animali erano vivi e vegeti fino aieri, ma in una sola notte… un essere umano è davvero capace di unsimile orrore?" Il 28 ottobre arriva dalla rivista Jump SW (Demon Tune, Monster Girl) un nuovo shonen sovrannaturale per l'etichetta JPOP Manga, Kemono Jihen con il gadget 3D a tiratura limitata, il Kemono portrait. Un remoto villaggio rurale è scosso da un'improvvisa e terrificante apparizione: nella notte, una serie di cadaveri di animali in decomposizione è apparsa lungo le strade. Solo una cosa è chiara dal primo momento: un simile orrore non può essere opera di un essere umano. Per risolvere il truce mistero arriva da Tokyo undetective, Inugami, specializzato nei temi dell'occulto.

Ghoul, demoni delle nevi, spiriti-volpe e conflitti mai sopiti. E’ disponibile da oggi per J-POP Manga il primo numero di Kemono Jihen, nuovo shonen sovrannaturale direttamente dalla rivista Jump SW.

