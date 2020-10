Ipotesi Superlega, UEFA: «Champions League e campionati non si toccano» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La UEFA si oppone alla creazione di una Superlega in sostituzione all’attuale format della Champions League: il comunicato ufficiale La UEFA si oppone alla creazione di una Superlega in sostituzione all’attuale format della Champions League. Il comunicato ufficiale del massimo organismo calcistico europeo. «Il presidente Ceferin ha chiarito in diverse occasioni che la UEFA si oppone fermamente. I principi di solidarietà, promozione, retrocessione e campionati aperti non sono negoziabili. Questo è ciò che fa funzionare il calcio europeo e ciò che rende la Champions League la migliore competizione sportiva del mondo. Una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lasi oppone alla creazione di unain sostituzione all’attuale format della: il comunicato ufficiale Lasi oppone alla creazione di unain sostituzione all’attuale format della. Il comunicato ufficiale del massimo organismo calcistico europeo. «Il presidente Ceferin ha chiarito in diverse occasioni che lasi oppone fermamente. I principi di solidarietà, promozione, retrocessione eaperti non sono negoziabili. Questo è ciò che fa funzionare il calcio europeo e ciò che rende lala migliore competizione sportiva del mondo. Una ...

