“Io la amo!”. Ballando con le stelle: la coppia esce allo scoperto. Il gossip esplode dietro le quinte (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Scoppia il gossip a Ballando con le stelle: Vittoria Schisano e Marco De Angelis escono alla scoperto. E i due hanno sorpreso tutti per il loro grandissimo feeling mostrato sulla pista da ballo più famosa di Italia. Oggi Marco De Angelis ha rilasciato un’intervista a Novella 2000. E in questa occasione il giovane ha voluto fare un importante chiarimento, asserendo: “Non sono in difficoltà per il passato di Vittoria…” Successivamente il ballerino ha rivelato che Vittoria Schisano a Ballando con le stelle è vera con i suoi pregi e difetti: “Ha tante sfaccettature…Se ride lo fa a squarciagola e se piange si dispera…E’ vera…”. Il ragazzo in questione ha dichiarato oggi al ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Silcon le: Vittoria Schisano e Marco De Angelis escono alla. E i due hanno sorpreso tutti per il loro grandissimo feeling mostrato sulla pista da bpiù famosa di Italia. Oggi Marco De Angelis ha rilasciato un’intervista a Novella 2000. E in questa occasione il giovane ha voluto fare un importante chiarimento, asserendo: “Non sono in difficoltà per il passato di Vittoria…” Successivamente il ballerino ha rivelato che Vittoria Schisano acon leè vera con i suoi pregi e difetti: “Ha tante sfaccettature…Se ride lo fa a squarciagola e se piange si dispera…E’ vera…”. Il ragazzo in questione ha dichiarato oggi al ...

