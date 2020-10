Io i morti li sto rivedendo Galli gela Giordano e Italia | Sa qual è l' unica garanzia?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Io ili sto tristemente". Massimolo scandisce con forza. In collegamento con Marioa Fuori dal coro, il virologo capo del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano mette subito in chiaro: "Vorrei che tutti capissero che siamo sull'orlo dicosa di molto peggio, cio; la necessità di chiudere di nuovo tutto". "Queste misure - spiega a proposito dell'ultimo Dpcm - possono essere ampiamente imperfette e sicuramente costituiscono un danno importante per tante persone con le attività compromesse. Ma attenzione: non abbiamo la controprova che funzioneranno" per frenare la curva dei contagi da coronavirus. "L'controprova; il lockdown, che ha ...