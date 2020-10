Inzaghi: "Giorni surreali, grande prestazione. Patric? Stava male..." (Di giovedì 29 ottobre 2020) BRUGES - Apre Correa, risponde Vanaken su rigore. La Lazio pareggia in Belgio contro il Bruges, un punto d'oro calcolando l'emergenza. Nel post partita, il tecnico Simone Inzaghi , ai microfoni di Sky ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) BRUGES - Apre Correa, risponde Vanaken su rigore. La Lazio pareggia in Belgio contro il Bruges, un punto d'oro calcolando l'emergenza. Nel post partita, il tecnico Simone, ai microfoni di Sky ...

CorSport : #Inzaghi: 'Giorni surreali, grande prestazione. #Patric? Stava male...' - sportli26181512 : Inzaghi: 'Giorni surreali, grande prestazione. Patric? Stava male...': Il tecnico della Lazio felice della prestazi… - LazioChannel : #Inzaghi è sereno “Abbiamo vissuto due giorni surreali. Bene il punto di oggi” - #BrugesLazio - AntonioLaurenzi : RT @chimentimattia: #pirlo testualmente more or less: siamo contati,giochiamo ogni 3 giorni, siamo in costruzione, gli altri sono abituati… - chimentimattia : #pirlo testualmente more or less: siamo contati,giochiamo ogni 3 giorni, siamo in costruzione, gli altri sono abitu… -