Inzaghi: “Era importante non perdere, sono soddisfatto per i ragazzi” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo l’1-1 in casa del Club Brugge, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “La partita è stata difficile da preparare, con tante vicissitudini. Siamo stati bravi a fare una prestazione di carattere e orgoglio ed era importante non perdere questa sera. Abbiamo fatto di necessità virtù fra mille difficoltà a cui si è aggiunto il problema di Patric a fine primo tempo che ha avuto sbandamenti e conati di vomito che mi ha costretto a un cambio forzato. Pereira è arrivato oggi alle 17.15 con un volo sulle gambe. Muriqi ha dato tutto quello che poteva. sono soddisfatto per i ragazzi. Siamo venuti a giocare con 12 giocatori di movimento più Reina e Alia. Testa del Girone? Mancano ancora ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo l’1-1 in casa del Club Brugge, il tecnico della Lazio, Simone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “La partita è stata difficile da preparare, con tante vicissitudini. Siamo stati bravi a fare una prestazione di carattere e orgoglio ed eranonquesta sera. Abbiamo fatto di necessità virtù fra mille difficoltà a cui si è aggiunto il problema di Patric a fine primo tempo che ha avuto sbandamenti e conati di vomito che mi ha costretto a un cambio forzato. Pereira è arrivato oggi alle 17.15 con un volo sulle gambe. Muriqi ha dato tutto quello che poteva.per i ragazzi. Siamo venuti a giocare con 12 giocatori di movimento più Reina e Alia. Testa del Girone? Mancano ancora ...

