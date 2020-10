Investire in Istruzione. Investire nel Futuro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Come prevedibile, la seconda ondata è arrivata. La curva epidemica è tornata a crescere esponenzialmente e chi ci governa cerca di inseguire gli eventi Dpcm dopo Dpcm. E mentre l’opinione pubblica si divide tra chi invoca misura più severe e chi dice che così l’economia va allo sfascio, il nodo Istruzione continua a rimanere in secondo piano. Eppure, l’Istruzione ai tempi del Covid-19 rimane un problema grandissimo, di cui un Paese avanzato come il nostro non può non occuparsi. Come ha giustamente detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, bisogna fare di tutto perché l’epidemia non aggravi ulteriormente le disuguaglianze sociali esistenti. E se c’è un tipo di disuguaglianza che produce effetti Sergio Mattarellaparticolarmente sperequativi, quella è la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Come prevedibile, la seconda ondata è arrivata. La curva epidemica è tornata a crescere esponenzialmente e chi ci governa cerca di inseguire gli eventi Dpcm dopo Dpcm. E mentre l’opinione pubblica si divide tra chi invoca misura più severe e chi dice che così l’economia va allo sfascio, il nodocontinua a rimanere in secondo piano. Eppure, l’ai tempi del Covid-19 rimane un problema grandissimo, di cui un Paese avanzato come il nostro non può non occuparsi. Come ha giustamente detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, bisogna fare di tutto perché l’epidemia non aggravi ulteriormente le disuguaglianze sociali esistenti. E se c’è un tipo di disuguaglianza che produce effetti Sergio Mattarellaparticolarmente sperequativi, quella è la ...

Conversazione con l’ex ministro dell’istruzione Giuseppe Fioroni ... Scegliere la strada dei bonus per nonni e monopattini, senza investire su terapie intensive e personale (medico e ...

Conversazione con l'ex ministro dell'istruzione Giuseppe Fioroni ... Scegliere la strada dei bonus per nonni e monopattini, senza investire su terapie intensive e personale (medico e ...