Inter | Skriniar domani in Italia e subito tampone A disposizione per il Parma?

Dopo ventuno giorni lontano dall'Italia, Milan Skriniar torna a Milano dove verosimilmente verrà subito sottoposto a un tampone di controllo per Covid-19. Il centrale difensivo slovacco è l'ultimo dei giocatori dell'Inter a ritornare in gruppo dopo gli impegni con le rispettive nazionali anche a causa di una positività al coronavirus che ne ha allungato il …

Ultime Notizie dalla rete : Inter Skriniar Inter, Skriniar torna a Milano Calciomercato.com Inter, la strada per gli ottavi ora si complica: col Real un doppio snodo che può essere decisivo

In Ucraina i nerazzurri di Conte hanno sprecato l'occasione di rimediare al pari casalingo dell'esordio contro il Borussia M'Gladbach. Le prossime ...

All’Inter serve vincere contro lo Shakhtar per sistemare il girone

[FIRMA&TESTA]Roberto Condio [TESTO]Meglio non pensare, stasera a Kiev, che il rivale è lo stesso demolito 71 giorni fa in semifinale di Europa League. A Dusseldorf, assicura Antonio Conte, «la mia Int ...

In Ucraina i nerazzurri di Conte hanno sprecato l'occasione di rimediare al pari casalingo dell'esordio contro il Borussia M'Gladbach. Le prossime ...