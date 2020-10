Inter e IC Markets in tribunale: il club ha cancellato il contratto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vie legali tra Inter e IC Markets Finirà in tribunale la disputa tra Inter e IC Markets che da questa stagione doveva essere lo sponsor di manica del club nerazzurro. Il contratto, stipulato nel giugno 2020, è stato annullato «a causa del mancato rispetto da parte dello sponsor dei suoi obblighi di pagamento contrattuali». L’Inter, inoltre, fa sapere di aver «trattenuto 2,5 milioni di euro già pagati». «Lo sponsor – si legge ancora sul documento del club nerazzurro – ha intentato una causa sulla risoluzione nei nostri confronti chiedendo il rimborso dei 2,5 milioni di euro già versati oltre agli Interessi, con la ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vie legali trae ICFinirà inla disputa trae ICche da questa stagione doveva essere lo sponsor di manica delnerazzurro. Il, stipulato nel giugno 2020, è stato annullato «a causa del mancato rispetto da parte dello sponsor dei suoi obblighi di pagamento contrattuali». L’, inoltre, fa sapere di aver «trattenuto 2,5 milioni di euro già pagati». «Lo sponsor – si legge ancora sul documento delnerazzurro – ha intentato una causa sulla risoluzione nei nostri confronti chiedendo il rimborso dei 2,5 milioni di euro già versati oltre agliessi, con la ...

