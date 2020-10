Innovare dalle radici | benvenuti in Serra Madre

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ci avete mai pensato a come sarebbe passeggiare in una grande serra? In autunno, inverno, primavera, con la luce filtrata del sole tra le piantagioni e l’odore rassicurante della terra. E magari farci la spesa o andarci a cena, farci una gita scolastiche? La visita al museo? Il matrimonio? Questo ed altro è possibile in Serra Madre, l’azienda agricola visitabile e interattiva che opera sui terreni fertili di Ostia Antica (Roma) promuovendo il diritto all’alimentazione genuina e la consapevolezza del valore della terra con una struttura multifunzionale a servizio della collettività. L’esperienza non manca alla famiglia Mangiante, sul campo, di fatto, da tre generazioni, con una coltivazione dei propri terreni (tra Acilia e Vitinia) che continua da ben 89 anni e che solo l’occupazione tedesca della Seconda Guerra Mondiale è riuscita ad interrompere: «Dopo 30 anni vissuti in Argentina mio nonno che era ligure, acquista le terre e intraprende due attività, l’edilizia e l’agricoltura che mio padre sposa a pieno, continuando a lavorare nella stessa azienda agricola fino ad oggi, parliamo di una tra le prime imprese in Italia a sperimentare la coltivazione in serra», racconta Stefano Mangiante, titolare di Serra Madre,«Io e mio fratello dopo aver studiato rispettivamente agraria e biologia, ci daremo all’attività del floravivaismo aprendo una serie di Garden Center, un’attività più redditizia che ci ha permesso di affinare capacità commerciali tendenzialmente meno spiccate nell’agricoltore che per forma mentis è più attento al fatto che i i pomodori vengano bene piuttosto che al prezzo di vendita con cui li metterà sul mercato».