Infortunio Faraoni | le condizioni dell’esterno del Verona

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Davideesce anzitempo nel corso della sfida contro il Venezia in Coppa Italia. Ledell’esterno Ilè in ansia per Davide. L’esterno italiano, uno delle colonne del gioco di Ivan Juric, si è fermato al 25′ del primo tempo della sfida in Coppa Italia contro il Venezia. Problema al polpaccio perche è stato sostituito al 25′ da Dawidowicz. Restano da stabilire le sueverso la gara di Serie A contro il Benevento, magari dopo gli esami del caso. Leggi su Calcionews24.com