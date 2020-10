Incidente a Bologna, perde il controllo dello scooter e muore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tragico Incidente a Bologna: un uomo ha perso il controllo del proprio scooter ed è morto sul colpo. Le dinamiche dell’evento Un tragico Incidente si è verificato ieri, nel tardo pomeriggio, lungo la nuova Bazzanese a Bologna. A morire un 55enne, in sella ad uno scooter, che ha perso il controllo del messo per cause … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tragico: un uomo ha perso ildel proprioed è morto sul colpo. Le dinamiche dell’evento Un tragicosi è verificato ieri, nel tardo pomeriggio, lungo la nuova Bazzanese a. A morire un 55enne, in sella ad uno, che ha perso ildel messo per cause … L'articolo proviene da Inews.it.

muoversintoscan : ??? In #A1 2 km di coda per incidente tra #Calenzano e #Barberino in direzione Bologna #viabiliTOS - TrafficoA : A1 - Calenzano-Firenze - Coda A1 Bologna-Firenze Coda di 2 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per incidente - LuceverdeRadio : ??#autostrade #incidente - A1 Firenze-Bologna code tra Calenzano e bivio A1-Variante > Bologna #luceverde #Toscana - TrafficoA : A1 - Calenzano-Firenze - Coda A1 Bologna-Firenze Coda di 1 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per incidente - TrafficoA : A1 - Modena-Bologna - Traffico Rallentato A1 Milano-Bologna Traffico Rallentato tra Modena sud e Valsamoggia per incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Bologna Incidente Bologna, scooterista muore sulla nuova Bazzanese il Resto del Carlino Bologna, «Gran Premio» sulla Bazzanese. Quattrodici punti in meno sulla patente per eccesso di velocità

Volava sulla Bazzanese, facendo stridere le gomme sull’asfalto in curva e aprendo il gas sui rettilinei come se dovesse registrare il miglior tempo su un circuito. Sono stati i carabinieri di Zola Pre ...

Incidente Bologna, scooterista muore sulla nuova Bazzanese

Bologna, 28 ottobre 2020 - Tragedia lungo la nuova Bazzanese: ieri, nel tardo pomeriggio, un uomo di 55 anni italiano è morto in seguido a un incidente. Era in sella a uno scooter, mentre percorreva l ...

Volava sulla Bazzanese, facendo stridere le gomme sull’asfalto in curva e aprendo il gas sui rettilinei come se dovesse registrare il miglior tempo su un circuito. Sono stati i carabinieri di Zola Pre ...Bologna, 28 ottobre 2020 - Tragedia lungo la nuova Bazzanese: ieri, nel tardo pomeriggio, un uomo di 55 anni italiano è morto in seguido a un incidente. Era in sella a uno scooter, mentre percorreva l ...