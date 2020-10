Incendio ai lavori per la nuova caserma, il sindaco: “Atto scellerato” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto«Un episodio delinquenziale consumato in luogo simbolo di legalità dove sta nascendo la nuova caserma dei Carabinieri di Nocera Superiore». È il commento del sindaco Giovanni Maria Cuofano in merito all’Incendio che, nella notte, ha interessato un mezzo della ditta che sta eseguendo i lavori di realizzazione della caserma nell’area dell’ex mattatoio di via Petrosino, a Nocera Superiore. «È un atto scellerato che colpisce un luogo destinato a presidio di legalità – aggiunge Cuofano – in questa circostanza ringraziamo l’Arma per gli sforzi che compie a difesa della sicurezza ed a tutela dei cittadini. Ancora di più, abbiamo il dovere di consegnare il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto«Un episodio delinquenziale consumato in luogo simbolo di legalità dove sta nascendo ladei Carabinieri di Nocera Superiore». È il commento delGiovanni Maria Cuofano in merito all’che, nella notte, ha interessato un mezzo della ditta che sta eseguendo idi realizzazione dellanell’area dell’ex mattatoio di via Petrosino, a Nocera Superiore. «È un atto scellerato che colpisce un luogo destinato a presidio di legalità – aggiunge Cuofano – in questa circostanza ringraziamo l’Arma per gli sforzi che compie a difesa della sicurezza ed a tutela dei cittadini. Ancora di più, abbiamo il dovere di consegnare il ...

tvoggi : NOCERA SUPERIORE, INCENDIO ALLA DITTA PER I LAVORI ALLA CASERMA «Un episodio delinquenziale consumato in luogo simb… - LussyMarasa : @supernoci Sono quelli sopra. Li odio profondamente. Ai tempi dell’incendio ero incinta e il mio primo pensiero è s… - BarbaraBal_ : #imostridiRoma #riusoSociale, Municipio XIII: L’Auditorium Albergotti bruciato in un incendio poco prima dell'inaug… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio lavori Incendio ai lavori per la nuova caserma, il sindaco: "Atto scellerato" anteprima24.it Lavori alle scuole al via Messa in sicurezza e impianto antincendio

in caso di incendio, non sarebbe sufficiente a garantire la pressione richiesta. In questi giorni, i tecnici del Comune di Riva del Po ed i colleghi della ditta che eseguono i lavori stanno ...

Modena Il futuro del Centro S.Anna appeso a un filo tra demolizioni e incognite sul recupero

I rilievi dei vigili del fuoco confermano: l’incendio del gigantesco bazar Mokhtar è stato dovuto a cause accidentali ...

in caso di incendio, non sarebbe sufficiente a garantire la pressione richiesta. In questi giorni, i tecnici del Comune di Riva del Po ed i colleghi della ditta che eseguono i lavori stanno ...I rilievi dei vigili del fuoco confermano: l’incendio del gigantesco bazar Mokhtar è stato dovuto a cause accidentali ...