In terapia intensiva per il Covid | si era risvegliato con la pelle scura | ecco come sta ora il medico-eroe di Wuhan

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Uno dei due medici cinesi con ladel viso diventata marrone, e finito inper ilin Cina a fine gennaio 2020, è tornato finalmente a passeggiare in pubblico ed è andato a trovare ilche l’ha salvato.molti ricorderanno il 42enne dottor Yi Fan, assieme al collega Hu Weifeng, lavoravanomedici al Central Hospital di. Insieme avevano collaborato con il dottor Li Wengliang, iloftalmologo che già nel dicembre 2019 lanciò l’allarme sulla pericolosità di un nuovo virus, ma che i primi di gennaio 2020 fu punito dalle autorità cinesi per procurato allarme, e che poi morì proprio di ...

I contagi salgono a un ritmo proporzionalmente più elevato rispetto al resto d'Europa: ma non sono previste nuove restrizioni o lockdown. Polemica ...I ricoverati sono 987 (64 in più rispetto a ieri), di cui 130 in terapia intensiva (11 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 82,3 anni ...