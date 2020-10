In Nagorno-Karabakh è guerra di propaganda. Erdogan e Putin chiedono la fine del conflitto, ma si sfidano sulla partita energetica (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Allo scoccare del primo mese di combattimenti, in Nagorno-Karabakh ci sono già più vittime di quante il conflitto non abbia provocato negli ultimi dieci anni. Quella che dagli analisti veniva considerata una guerra ‘congelata’ oppure ‘a bassa intensità’, dopo la prima fase (febbraio 1988-maggio 1994) in cui morirono oltre 30mila tra combattenti e civili, ha rialzato il tiro. Per una volta il numero delle vittime militari, circa 2mila (difficile tracciare il numero esatto), è preponderante rispetto a quelle civili, attorno alle 100 unità. Cifra, quest’ultima, che è cresciuta nelle ultime 24 ore Cifre affidate alle rispettive propagande filtrate dalle agenzie di informazione, in particolare l’Interfax, la Ria Novosti e la Itar-Tass. Questo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Allo scoccare del primo mese di combattimenti, inci sono già più vittime di quante ilnon abbia provocato negli ultimi dieci anni. Quella che dagli analisti veniva considerata una‘congelata’ oppure ‘a bassa intensità’, dopo la prima fase (febbraio 1988-maggio 1994) in cui morirono oltre 30mila tra combattenti e civili, ha rialzato il tiro. Per una volta il numero delle vittime militari, circa 2mila (difficile tracciare il numero esatto), è preponderante rispetto a quelle civili, attorno alle 100 unità. Cifra, quest’ultima, che è cresciuta nelle ultime 24 ore Cifre affidate alle rispettive propagande filtrate dalle agenzie di informazione, in particolare l’Interfax, la Ria Novosti e la Itar-Tass. Questo per ...

