In molti paesi islamici si sta protestando contro Macron (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per via delle misure annunciate dal governo francese contro l'Islam radicale, che alcuni ritengono essere contro l'Islam in generale Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per via delle misure annunciate dal governo francesel'Islam radicale, che alcuni ritengono esserel'Islam in generale

ilpost : Fino alla scorsa settimana molti paesi guardavano all’Italia come a un modello positivo di gestione dell’epidemia d… - RNReichlin : @Michele02828265 Purtroppo sono paesi che hanno molti amici in certi ambienti politici italiani... - Vonagel : RT @Rvaticanaitalia: #migranti, l'epidemia da #covid19 ha portato molti Paesi a chiudere le frontiere. Al Mondo alla Radio alle 17.35 parli… - __dummy : @Antonella_Sp_ Hai ragione. Parlavo di Paesi occidentali dove sono garantiti molti più diritti ai cittadini. - StefaniaStefyss : RT @Angi_CanYaman: La società OSN ha acquistato i diritti della serie #ErkenciKus in Medio Oriente e Nord Africa, nota come regione MENA. C… -

Ultime Notizie dalla rete : molti paesi Francia, Germania e Spagna. Mappa del lockdown bis in Europa Formiche.net Coronavirus, Conte alla Camera: quadro allarmante, siamo nello scenario 3

In Italia siamo nello scenario 3, ha dichiarato Conte citando lo studio del comitato tecnico scientifico. “Allo stato l’epidemia è in rapido peggioramento e risulta compatibile, a livello nazionale, c ...

Germania: Merkel, nuovo lockdown da 2 novembre, situazione Covid molto grave (RCO)

Lo ha annunciato la cancelliera tedesca Angela Merkel parlando di "situazione molto grave" dei contagi e di "casi che stanno crescendo in maniera esponenziale". Le misure si applicheranno nell'intero ...

In Italia siamo nello scenario 3, ha dichiarato Conte citando lo studio del comitato tecnico scientifico. “Allo stato l’epidemia è in rapido peggioramento e risulta compatibile, a livello nazionale, c ...Lo ha annunciato la cancelliera tedesca Angela Merkel parlando di "situazione molto grave" dei contagi e di "casi che stanno crescendo in maniera esponenziale". Le misure si applicheranno nell'intero ...