In Italia, la pandemia è allo stato di allerta 3. E al 4 Conte ordinerà il Lockdown (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Governo spiega l’andamento della seconda ondata di Coronavirus in un sistema basato sul Rt. Ora, ci troviamo nello scenario 3 e non è una buona cosa. Siamo a un passo dal Lockdown stando al sistema di previsione dell’andamento dei contagi con cui il Governo Conte e il Comitato Tecnico Scientifico analizzano l’andamento della seconda … L'articolo In Italia, la pandemia è allo stato di allerta 3. E al 4 Conte ordinerà il Lockdown proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Governo spiega l’andamento della seconda ondata di Coronavirus in un sistema basato sul Rt. Ora, ci troviamo nello scenario 3 e non è una buona cosa. Siamo a un passo dalstando al sistema di previsione dell’andamento dei contagi con cui il Governoe il Comitato Tecnico Scientifico analizzano l’andamento della seconda … L'articolo In, ladi3. E al 4ordinerà ilproviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : La protesta dei #ristoratori nelle piazze d'Italia. Da #Roma a #Milano, da #Napoli a #Firenze, chiedono misure per… - Agenzia_Ansa : #Covid, dentro la terapia intensiva di Casal Palocco: la storia di Paolo e Angelo. Il primario: 'Le restrizioni di… - CEPIvaccines : Italia, benvenuta nella Coalizione! Siamo molto grati per il €5M contributo dell'Italia al nostro lavoro di ridur… - Failbetter6 : Il fatto che la seconda ondata stia mettendo in ginocchio l'Europa della prima ondata (Spagna, Francia, Uk e l'Ita… - Gaetanomast : RT @Ruffino_Lorenzo: Su @you_trend ho scritto di come sta andando nel resto d'Europa la pandemia, in particolar modo in Francia, Spagna, Ge… -