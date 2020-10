In Germania da lunedì lockdown parziale | ma con ‘misure severe’

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Lockdown parziale, con "misure severe", a partire da lunedì: è la scelta annunciata oggi per la Germania dalla cancelliera Angela Merkel. Secondo il capo di governo, che ha parlato a Berlino con i cronisti, il numero dei pazienti in terapia intensiva in Germania è raddoppiato in appena dieci giorni. Merkel ha aggiunto che alle imprese colpite dal lockdown saranno garantiti aiuti economici per un valore fino a dieci miliardi di euro.