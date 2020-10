In Fiera a Martignacco nuovo punto tamponi e vaccini (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Spostare i flussi e gli assembramenti dalle strutture ospedaliere al territorio è la motivazione alla base della scelta di aprire il punto tamponi e vaccinazioni nel padiglione dei congressi di Udine e Gorizia Fiere, a Martignacco. Si tratta di un ottimo modello di sanità pubblica che distingue l’attività di vaccinazione da quella di sorveglianza sanitaria con percorsi differenziati, mettendo in sicurezza cittadini e operatori sanitari; un modello che può essere utilizzato al di là della situazione emergenziale”.Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, all’inaugurazione del nuovo punto tamponi di Martignacco, cerimonia durante la quale ha ribadito ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Spostare i flussi e gli assembramenti dalle strutture ospedaliere al territorio è la motivazione alla base della scelta di aprire ile vaccinazioni nel padiglione dei congressi di Udine e Gorizia Fiere, a. Si tratta di un ottimo modello di sanità pubblica che distingue l’attività di vaccinazione da quella di sorveglianza sanitaria con percorsi differenziati, mettendo in sicurezza cittadini e operatori sanitari; un modello che può essere utilizzato al di là della situazione emergenziale”.Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, all’inaugurazione deldi, cerimonia durante la quale ha ribadito ...

messveneto : Coronavirus, inaugurato nuovo punto tamponi in Fiera per alleggerire la pressione su ospedali - ardovig : RT @TgrRaiFVG: Pronto Soccorso di Udine rimodulato per far fronte agli arrivi di pazienti con #COVID19. E alla fiera di Martignacco si sta… - enrica_emme : RT @TgrRaiFVG: Pronto Soccorso di Udine rimodulato per far fronte agli arrivi di pazienti con #COVID19. E alla fiera di Martignacco si sta… - TgrRaiFVG : Pronto Soccorso di Udine rimodulato per far fronte agli arrivi di pazienti con #COVID19. E alla fiera di Martignacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiera Martignacco Inaugurato in fiera a Martignacco il Punto tamponi e vaccini Nordest24.it In Fiera a Martignacco nuovo punto tamponi e vaccini

“Spostare i flussi e gli assembramenti dalle strutture ospedaliere al territorio è la motivazione alla base della scelta di aprire il punto ...

>ANSA-IL PUNTO/COVID: in Fvg risale curva positivi

utilizzerà gli spazi del padiglione dei congressi di Udine e Gorizia Fiere, a Torreano di Martignacco (Udine), per l'esecuzione dei tamponi nasofaringei e per la somministrazione delle vaccinazioni ...

“Spostare i flussi e gli assembramenti dalle strutture ospedaliere al territorio è la motivazione alla base della scelta di aprire il punto ...utilizzerà gli spazi del padiglione dei congressi di Udine e Gorizia Fiere, a Torreano di Martignacco (Udine), per l'esecuzione dei tamponi nasofaringei e per la somministrazione delle vaccinazioni ...