Roma, 28 ott. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale di Fidia, la Federazione italiana dei dirigenti delle Imprese di assicurazione, ha rinnovato gli organi statutari della Federazione per il triennio 2020- 2022. Alla presidenza è stato chiamato Massimo Bianco, già presidente di Adia Nord Est, che subentra a Gianfranco Bennati, giunto a scadenza di mandato. Il nuovo presidente, ex manager di Assicurazioni Generali, ha al suo attivo quasi 40 anni di esperienza nel settore assicurativo. La Giunta esecutiva e il consiglio nazionale hanno ringraziato il past president Gianfranco Bennati per la solida ed efficace gestione con cui ha guidato Fidia nel precedente triennio. Fidia aderisce a Cida (Confederazione italiana dirigenti d'azienda e alte ...

Imprese: Massimo Bianco nominato presidente di Fidia

