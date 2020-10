Il Volo Tribute to Ennio Morricone, il concerto nel 2021 a Roma (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da poco annunciato in conferenza stampa dai tre giovani tenori “Il Volo Tribute to Ennio Morricone” a Roma nel 2021 Da poco annunciato in conferenza stampa dai tre giovani tenori italiani “Il Volo Tribute to Ennio Morricone“. Il concerto si terrà a Roma nel 2021. Ennio Morricone ci ha da poco lasciato, colpendo duramente gli amanti della musica in Italia e nel mondo. Così, con un grande concerto a Roma, Il Volo omaggerà l’artista italiano. Il concerto è programmato per il prossimo 5 giugno. La location scelta per ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da poco annunciato in conferenza stampa dai tre giovani tenori “Ilto” anelDa poco annunciato in conferenza stampa dai tre giovani tenori italiani “Ilto“. Ilsi terrà anelci ha da poco lasciato, colpendo duramente gli amanti della musica in Italia e nel mondo. Così, con un grande, Ilomaggerà l’artista italiano. Ilè programmato per il prossimo 5 giugno. La location scelta per ...

