Il Volo tribute to Ennio Morricone a Roma nel 2021 | tutti i dettagli sul grande concerto gratuito

Il Volo tribute to Ennio Morricone è l'evento in programma a Roma nel 2021 presentato oggi attraverso una conferenza stampa in diretta streaming. Alla presenza della sindaca di Roma Capitale – Virginia Raggi – Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone hanno presentato il loro nuovo progetto: un tributo ad Ennio Morricone. Si terrà il 5 giugno 2021. Il grande compositore delle migliori colonne sonore del cinema mondiale è scomparso lo scorso 6 luglio e il trio pop-lirico italiano rende omaggio al Maestro e alla sua musica attraverso un grande evento.

