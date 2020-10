Il Volo omaggia Ennio Morricone con un concerto in piazza San Pietro

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – “La musica non si deve fermare”. Ne e’ convinto Il Volo, che con otto mesi di anticipo ha annunciato in Campidoglio a Roma, in presenza della Sindaca Virginia Raggi, un grande concerto tributo a Ennio Morricone. Il trio – Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone – si esibira’ il 5 giugno 2021 nella Capitale. Per la precisione a piazza Pio XII, con lo sfondo della Basilica di San Pietro. “Il maestro merita una grande serata e un evento dedicato tutto a lui”, hanno sottolineato i ragazzi, che in quella notte ripercorreranno le musiche e i brani che piu’ hanno segnato la sua vita e la sua carriera. “Morricone- ha detto Gianluca- e’ sempre stato fonte di ispirazione per noi. Abbiamo anche avuto modo di conoscerlo e di lavorare insieme a lui, soprattutto in studio quando eravamo bambini e stavamo registrando il nostro primo disco”. Da sempre, infatti, Gianluca, Ignazio e Piero sono stati legati al Maestro scomparso lo scorso 6 luglio. Gia’ nel 2011 i tre si esibirono in piazza del Popolo a Roma con il brano ‘E piu’ ti penso’ su un medley delle colonne sonore dei film ‘C’era una volta in America’ e ‘Malena’, entrambe firmate da Morricone. Salire sul palco ancora una volta per ricordarlo e cantare sulle sue note e’, percio’, per Il Volo “motivo d’orgoglio e una grande responsabilita’“.